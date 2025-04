Begeleiding voor minder klassieke bedrijven

Niet enkel klassieke defensiebedrijven worden daarbij aangesproken. Ook ondernemingen die tot nog toe niets met defensie te maken hadden, tonen zich bereid om hun diensten of producten te heroriënteren. Voka West-Vlaanderen wil hen begeleiden in dat traject. “We gaan bekijken waar de noden liggen en hoe onze bedrijven daarop kunnen inspelen. Daarbij staan we in nauw contact met zowel de Vlaamse als de federale overheid.”

Vlaams Defensieplan

Het Vlaams Defensieplan, dat recent door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, moet die historische rem nu losmaken. Daarmee komt er ook in Vlaanderen ruimte voor samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en private ondernemingen in het domein van veiligheid en defensie zoals dat in andere Europese landen al langer het geval is. “Europa zal op geopolitiek vlak meer dan ooit op eigen benen moeten staan. Private ondernemingen spelen in die geopolitieke opstanding een belangrijke rol”, besluit Bert Mons.