De ‘Lotenhulle Rouge’ werd bekroond als beste gepasteuriseerde Belgische kaas. De kaas wordt gemaakt in Lotenhulle, net over de provinciegrens in Oost-Vlaanderen, maar de zaakvoerders Michiel Baetens en Victor Lammens zijn afkomstig uit Waregem. “Het is een heel lopende kaas met een licht pikante toets. Je proeft ook honing en beukennootjes. Er komen heel veel smaken samen,” zegt Michiel Baetens van Little Cheese Farm Lotenhulle.

Het is niet de eerste erkenning voor de ‘Lotenhulle Rouge’. “Op de World Cheese Awards wonnen we eerder al een supergold. Toen werd onze kaas zelfs uitgeroepen tot beste van België. Dat we nu ook op de Belgian Cheese Awards deze titel binnenhalen, is een heel mooie erkenning,” aldus Baetens.