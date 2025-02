Maar iets meer dan de helft van de leerlingen kan zeggen wat pensioensparen is en minder dan de helft weet dat er gratis zichtrekeningen bestaan. Ook de kostprijs van een brood inschatten, blijkt niet evident. Zo kan maar een vierde van de leerlingen ongeveer de juiste prijsmarge inschatten. "Op school worden we er niet echt over geïnformeerd, dus het verbaast me niet dat we er het meeste niet over weten. Persoonlijk weet ik er ook niet superveel van maar ik vind het wel interessant om erover bij te leren", zegt leerling Fien Van Renterghem.