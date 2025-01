Het economisch belang is groot en de uitdagingen zijn dat ook. De sector zit in volle transitie naar een duurzamer model met minder uitstoot en groenere energie. Veel bedrijven pakken dan ook uit met de nieuwste landbouwinnovaties. Kioz uit Waregem zet bijvoorbeeld in op warmwateropslag. “Het warmwatersysteem is geen klassieke boiler, maar een systeem op basis van een warmtewisselaar. Die zorgt ervoor dat het water ter plaatse opwarmt en heel lang zijn temperatuur behoudt. Dat wil zeggen dat we maar met een verlies van 1 graad per dag zitten”, duidt Ronny Schelfhout.