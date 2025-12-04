West-Vlaamse hulpdiensten vaak snelst ter plaatse in Vlaanderen
Hulpdiensten zijn in België bij de helft van de verkeersongevallen binnen de 12 minuten ter plaatse. Maar de verschillen tussen regio’s en zelfs tussen gemeenten blijven opvallend groot. Maar onze provincie scoort opvallend goed: in de top tien staan zes West-Vlaamse steden en gemeenten. Beernem hoort dan weer bij de slechtste leerlingen.
De responstijd van hulpdiensten blijft een cruciale factor voor de overlevingskansen van verkeersslachtoffers. “Elke seconde telt,” benadrukt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke. “Weggebruikers moeten prioritaire voertuigen altijd vrije doorgang geven, zodat hulpverleners snel en veilig hun werk kunnen doen.”
Uit de cijfers van Vias blijkt dat hulpdiensten in ons gemiddeld in 11 minuten en 42 seconden ter plaatse zijn. Binnen Vlaanderen doen vooral gemeenten met een ziekenhuis of brandweerkazerne het opvallend goed. Oostende (7'39)haalt de tweede snelste responstijd, Blankenberge (8'41), Roeselare (8’41’’) en Ieper (8’45’’) horen ook bij de betere gemeenten.
Dorp of stad maakt verschil
In dunbevolkte gebieden duurt het gemiddeld 60% langer vooraleer een ambulance ter plaatse raakt. In landelijke gemeenten is dat gemiddeld 16 minuten, tegenover 10 minuten in dichtbevolkte steden. Beernem lijkt daarbij opvallend: de hulpdiensten zijn er gemiddeld pas na 15 minuten en 30 seconden, hoewel Beernem niet de typische plattelandsgemeente lijkt.
Nachtelijke interventies trager
’s Nachts duurt het doorgaans iets langer voor hulpdiensten ter plaatse raken: een mediane responstijd van 12’30”, tegenover 11’40” overdag. Volgens Vias komt dat door de beperkte beschikbaarheid van personeel tijdens nachturen.