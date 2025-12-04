De responstijd van hulpdiensten blijft een cruciale factor voor de overlevingskansen van verkeersslachtoffers. “Elke seconde telt,” benadrukt federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke. “Weggebruikers moeten prioritaire voertuigen altijd vrije doorgang geven, zodat hulpverleners snel en veilig hun werk kunnen doen.”

Uit de cijfers van Vias blijkt dat hulpdiensten in ons gemiddeld in 11 minuten en 42 seconden ter plaatse zijn. Binnen Vlaanderen doen vooral gemeenten met een ziekenhuis of brandweerkazerne het opvallend goed. Oostende (7'39)haalt de tweede snelste responstijd, Blankenberge (8'41), Roeselare (8’41’’) en Ieper (8’45’’) horen ook bij de betere gemeenten.

