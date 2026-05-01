18°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

West-Vlaam­se gemeen­ten hel­pen meer dan 3.200 leef­loon­ge­rech­tig­den aan werk

Leefloon - OCMW

Illustratiebeeld © Belga

38 West-Vlaamse lokale besturen hebben vorig jaar samen 3.269 leefloongerechtigden geactiveerd richting werk of opleiding. Dat blijkt uit de resultaten van de tweede oproep van het Vlaamse Lokaal Activeringspact.

De deelnemende gemeenten hadden zichzelf oorspronkelijk als doel gesteld om 3.024 mensen te begeleiden naar werk. Uiteindelijk werden dat er dus 245 meer.

Met het Lokaal Activeringspact wil de Vlaamse regering lokale besturen stimuleren om meer leefloongerechtigden aan het werk te krijgen dan het Vlaamse gemiddelde van 20 procent. “Lokale besturen kennen hun mensen, hun uitdagingen en hun kansen”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits. 

“Deze resultaten tonen sterk lokaal engagement en samenwerking op het terrein.”

De redactie

Meest gelezen

IMG 6978
Nieuws
Update

Auto zinkt in kanaal in Ooigem: bestuurster overleden
Waterlek ardooie 01
Nieuws
Update

VIDEO - Lek in waterbekken met 70 miljoen liter: water stroomt al binnen in twee huizen
Onduidelijk overlijden Oostende
Nieuws
Update

Tramverkeer Oostende tijdelijk onderbroken na overlijden 63-jarige man in Koningsstraat

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden