14°C
Aanmelden
Nieuws

West-Vlaam­se fans maken van Parijs-Rou­baix een echt volksfeest

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Langs de kasseistroken van Parijs-Roubaix hebben zondag heel wat West-Vlaamse supporters de koers van dichtbij beleefd. De sfeer in de Hel van het Noorden zat goed. 

Met bussen trokken onder meer supporters uit Varsenare richting Frankrijk om de renners aan te moedigen. “Het is een dag vol sfeer en plezier, eentje om nooit te vergeten." Ook in Orchies is de beleving groot. “We komen hier al jaren. De mix van Fransen, Belgen en Vlamingen maakt het een echt volksfeest."

Over de winnaar zijn de fans het opvallend eens: “Wout van Aert wint deze koers." En gelijk hadden ze. 

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Anneleen Vandamme

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden