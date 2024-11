In 2009 viel de politie binnen in de hoeve van Lagrou in Zandvoorde. Daar was een plantage met maar liefst 40.000 cannabisplanten aanwezig. De man kreeg er vijf jaar cel voor, maar ging jaren lang telkens in beroep. Het was het Brusselse hof van beroep dat deze week pas oordeelde dat de straf ondertussen "vervallen verklaard is wegens een manifeste overschrijding van de wettelijke termijn".



Meer zelfs, de advocaat van Lagrou zegt dat de Belgische staat "nu ten minste alle verbeurd verklaarde gelden van mijnheer Lagrou moeten terugbetalen". De man kan ook een bijkomende schadevergoeding eisen voor de "verloren jaren" in de gevangenis.