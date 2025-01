In West-Vlaanderen zijn 8 op 10 beschikbare werknemers aan de slag. En daar nijpt het schoentje van de arbeidskrapte: per vacature zijn maar 2 kandidaten. In de regio Roeselare is dat bijna één op één.

"We hebben berekend dat we vanuit Voka tegen 2030 77.000 extra mensen aan de slag moeten krijgen, daarvan gaan we uit eigen middelen misschien 10 tot 12.000 kunnen activeren", zegt Voka West-Vlaanderen.



"Probeer een opleiding TEW of handelsingenieur in Kortrijk te krijgen om studenten de kans te geven onder de kerktoren te blijven studeren. Daarnaast willen we ook in opleidingen zoals industrieel ingenieur het duaal leren invoeren, zodanig dat studenten naast de opleiding op de schoolbank ook meewerken in onze ondernemingen."

Met Hilde Crevits en Melissa Depraetere zijn er twee West-Vlaamse vice minister-presidenten. Voka vraagt extra ruimte om te ondernemen, en minder administratieve rompslomp.