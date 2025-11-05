De afslagstrook op de parallelweg van de Bevrijdingslaan wordt tijdens de werken verlegd. Dat maakt deel uit van een groter project rond de komst van de nieuwe brandweerkazerne aan het Waggelwater. Vanaf 2028 zal de oostelijke oprit namelijk exclusief worden gebruikt door brandweerwagens. De westelijke oprit wordt dan weer aangepast voor invoegend en afslaand verkeer. Ook de aansluiting op de Bevrijdingslaan wordt veiliger ingericht.

Tijdens de werkzaamheden is de westelijke oprit tijdelijk afgesloten. Weggebruikers richting Brugge en het AZ Sint-Jan worden omgeleid via de Dirk Martensstraat. De werken duren tot het einde van de kerstvakantie.