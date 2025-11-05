16°C
Werk­zaam­he­den aan Bevrij­ding­slaan in Brug­ge gestart: wes­te­lij­ke oprit tij­de­lijk afgesloten

In Brugge zijn de werken begonnen aan de Bevrijdingslaan ter hoogte van de Waggelwaterstraat. Tot de kerstvakantie is de westelijke oprit afgesloten. Verkeer richting Brugge en het AZ Sint-Jan moet omrijden via de Dirk Martensstraat.

De afslagstrook op de parallelweg van de Bevrijdingslaan wordt tijdens de werken verlegd. Dat maakt deel uit van een groter project rond de komst van de nieuwe brandweerkazerne aan het Waggelwater. Vanaf 2028 zal de oostelijke oprit namelijk exclusief worden gebruikt door brandweerwagens. De westelijke oprit wordt dan weer aangepast voor invoegend en afslaand verkeer. Ook de aansluiting op de Bevrijdingslaan wordt veiliger ingericht.

Tijdens de werkzaamheden is de westelijke oprit tijdelijk afgesloten. Weggebruikers richting Brugge en het AZ Sint-Jan worden omgeleid via de Dirk Martensstraat. De werken duren tot het einde van de kerstvakantie.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Agentschap Wegen en Verkeer

