Werk­straf en pro­ba­tie­voor­waar­den voor twee man­nen na knok­par­tij Club-Ander­lecht in 2022

Illustratiebeeld - © Club Brugge

De Brugse strafrechter heeft een 26-jarige man uit Roeselare tot 60 uur werkstraf veroordeeld voor een vechtpartij na de voetbalwedstrijd Club Brugge-Anderlecht in 2022. Een 27-jarige man uit Knokke-Heist kreeg een autonome probatiestraf van een jaar. Het slachtoffer liep breuken op.

Club Brugge veroverde de landstitel op 15 mei 2022, maar speelde een week later nog tegen Anderlecht. Na het gelijkspel kregen Club-fans het met elkaar aan de stok in de buurt van het Jan Breydelstadion. Een 58-jarige man incasseerde rake klappen en schoppen op zijn hoofd en zijn lichaam. Daarbij liep hij een gebroken schaambeen, een gebroken scheenbeen, een gebarsten sinus en een gekneusde kaak op. De man was tot eind juli 2022 arbeidsongeschikt.

Het conflict zou ontstaan zijn toen iemand met de schouder tegen de echtgenote van het slachtoffer aanliep. Dankzij camerabeelden kwam de vermoedelijke aanstoker in het vizier van de speurders.

Vraag om vrijspraak

De verdediging van de man uit Roeselare vroeg tevergeefs de vrijspraak. Daarbij werd opgemerkt dat de Roeselarenaar eigenlijk slechts getuige was van de vechtpartij. De twintiger zou na de feiten ook maandenlang bedreigd zijn door een beruchte supportersgroep van Club Brugge.

Veroordeling

De rechter veroordeelde de man uit Roeselare en de man uit Knokke-Heist uiteindelijk respectievelijk tot 60 uur werkstraf en tot een jaar autonome probatiestraf. Ze moeten het slachtoffer ruim 3.000 euro schadevergoeding betalen. Een andere betrokkene werd vrijgesproken.

Victor Peeters
Belga
Vechtpartij

