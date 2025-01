Stempelen betekent ook minder loon. Voor de 830 arbeiders in Oostende is dit geen leuk nieuws, zeggen de vakbonden.

Joachim Droogenbroot (ABVV-Metaal):" De ongerustheid bij de arbeiders is sedert gisteren alleen maar groter geworden. Er was al een grote ongerustheid. Wij als fractie denken dat het voor 2025 belangrijk is dat we garanties kunnen afdwingen. Met afdwingen bedoel ik dat we aan de onderhandelingstafel kunnen spreken over een bepaald toekomstperspectief voor ons bedrijf in Oostende."

Tijdelijke contracten zijn vorig jaar al stopgezet. Daikin zet alles op alles om de verkoop van airco's en warmtepompen opnieuw aan te zwengelen. Hoewel de toekomst moeilijk te voorspellen valt, hoopt Daikin dat de verkoop volgend jaar wat zal stijgen en dat de vaste medewerkers aan de slag kunnen blijven.

"Op dit moment zijn ontslagen inderdaad niet aan de orde", zegt de directie. "We denken wel dat we voor een stuk de tijdelijke werkloosheid zullen moeten doortrekken volgend jaar. Sowieso is er elk jaar een natuurlijk verloop. Mensen die met pensioen gaan en andere, ongeveer 50 medewerkers." - En die worden dan niet vervangen? "Inderdaad, de politiek is om die mensen niet te vervangen."