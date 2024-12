In de diepvriezer van C.M. ontdekten de speurders in juli 2022 twee kilogram inktvisringen, 400 gram gamba's en een hoeveelheid scampi's. In de kelder vonden ze onder andere een pallet en 46 rollen plakband van zijn werkgever. Ook tijdens de huiszoeking bij A.M. werden diepvriesgarnalen aangetroffen.

A.M. bekende dat hij de diepvriesgarnalen op zijn werk had meegenomen. Net als zijn kompaan zou hij de buit uitgedeeld hebben aan kennissen. Het onderzoek wees uit dat de beklaagde wellicht ook aan twee horecazaken leverde. In Oostende zou hij bekend gestaan hebben als "de scampiboer". C.M. bleef elke betrokkenheid bij de feiten ontkennen.