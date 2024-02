De natuurbewegingen zullen opgenomen worden in een werkgroep die een algemeen plan voor het grondgebruik in Vlaanderen moet vormgeven. Dat heeft minister Demir gezegd tijdens de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Samen met de landbouw en andere grondgebruikers moeten ze een visie uitwerken over het aankoopbeleid van gronden.

“We gaan als regering dan ook niet eenzijdig ingrijpen in aankoop- of subsidiebeleid van actoren die niet mee rond de tafel zitten. Zo gaan we niet met elkaar om, vind ik. Tegen 1 juli verwachten we een eerste rapportering van de werkgroep”, klinkt het bij minister Demir.