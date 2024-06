Ook het brugdek van de R8 kreeg - onder andere in functie van het nieuwe éénrichtingsverkeer - een grondige opknapbeurt. Aan de andere kant van de R8 sloegen Aquafin en Kortrijk in 2021 al de handen in elkaar voor vernieuwde rioleringen én een opwaardering van het noordelijke deel van de Steenstraat.



Grootschalig project

In het project werd vooral ingezet op verkeersveiligheid met onder meer verkeersplateaus en fietssuggestiestroken, maar is er ook ruimte voor meer groen. Het totale kostenplaatje voor het project bedraagt ongeveer 6,4 miljoen euro. 1,8 miljoen euro voor het zuidelijke deel van de Steenstraat en 4,6 miljoen euro voor het noordelijke deel.

Burgemeester Van Quickenborne (Open VLD) is blij dat er eindelijk werk is gemaakt van de vernieuwing: “Al van in het begin van mijn politieke loopbaan sprak men over de noodzakelijke vernieuwing van de Steenstraat. Uiteindelijk is het dan toch gelukt. We investeerden met de stad 2,5 miljoen euro in dit project. Het doel is duidelijk: betere wegen, minder ongevallen en vooral kinderen die veiliger naar school kunnen. Ik dank de Heulenaars voor hun geduld en begrip tijdens de lange werken".