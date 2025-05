Vanaf maandag 19 mei voert het Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudswerken uit aan de oprit Oostduinkerke op de E40, in de richting van Brugge en Jabbeke. De rijweg krijgt een nieuwe asfaltlaag en markeringen, maar dat betekent ook hinder voor het verkeer: de oprit wordt een hele week lang afgesloten. Bestuurders moeten rekening houden met een omleiding via de opritten in Veurne of Nieuwpoort.

Ook op de E403 staat er hinder op til. Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt de in- en uitvoegstrook aan ter hoogte van op- en afrit Torhout in de richting van Brugge. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag, vangrails én markeringen. Tijdens de werken, die tot het einde van de week duren, zijn zowel de op- als afrit volledig afgesloten. Het verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de omliggende op- en afritten.