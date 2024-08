Om het rijcomfort van de weggebruikers te verhogen, wordt het wegdek van de E17 in Kortrijk vernieuwd tussen Kortrijk-Oost (nr. 3 op E17) en het knooppunt met de E403 in Aalbeke, in de richting van Frankrijk. Ook de wegmarkeringen en de verkeersborden worden aangepast om het verkeer beter te geleiden en de doorstroming te verhogen. De werken duren twee weken, tot en met zondag 1 september. Er wordt 7 dagen op 7 gewerkt, om de hinder voor het verkeer op de E17 te beperken. Tijdens deze periode werkt de aannemer op de E17 richting Frankrijk, over een afstand van bijna 7 kilometer, van net voor het op- en afrittencomplex Kortrijk-Oost tot aan het knooppunt Aalbeke.