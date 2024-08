Door de werken is er vanmorgen een half uur file tussen Waregem en Kortrijk richting Frankrijk. Tussen Moeskroen en Deerlijk richting Gent is dat twintig minuten.

Er wordt 7 dagen op 7 gewerkt, om de hinder voor het verkeer op de E17 te beperken. Tijdens deze periode werkt de aannemer op de E17 richting Frankrijk, over een afstand van bijna 7 kilometer, van net voor het op- en afrittencomplex Kortrijk-Oost tot aan het knooppunt Aalbeke. Het verkeer op de E17 rijdt in beide richtingen - richting Frankrijk en richting Gent - over 2 rijstroken, in plaats van de gebruikelijke 3 rijstroken.