De initiatiefnemer van het project is wel niet tevreden. Hij heeft al veel geld geïnvesteerd en stelt de stad nu in gebrekke.

Nochtans was het plan gemaakt. Er was zelf al een uitbater gevonden. Maar veiligheid voor alles: de stabiliteit van het gebouw kan niet gegarandeerd worden. Daarom zijn de werken, tijdelijk of niet, stilgelegd.