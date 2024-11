Over het kruispunt Belgiek is jaren veel inkt gevloeid, maar vorig jaar gingen de langverwachte werken dan toch van start. Eerst aan de op- en afritten, later sloot de aannemer ook de Breestraat af in de buurt, om een bypass te maken met de Vichtesteenweg. Zwaar verkeer voor de industriezone Deerlijk-Waregem zal die weg nemen en niet meer langs het kruispunt moeten.