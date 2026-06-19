De werken aan het nieuwe Speelbos in Sint-Baafs-Vijve zijn definitief van start gegaan. Langs het jaagpad komt er een groene speel- en natuurzone voor kinderen en jongeren. Ook mountainbikers krijgen er een nieuw parcours.
De aanleg van het speelbos liep vertraging op. Voor de werken aan de site bleek uit bodemonderzoek dat er historische verontreiniging aanwezig was. Die is het gevolg van vroegere baggerwerken aan de Leie.
Om de veiligheid te garanderen, komt er in de speelzones een leeflaag van 30 centimeter propere grond, met daaronder een geotextieldoek.
Natte ondergrond
Ook de natte ondergrond zorgde voor uitstel. In het najaar van 2025 en opnieuw in het voorjaar van 2026 was het terrein te drassig om met zwaar materieel op te werken.
Daarnaast moest rekening worden gehouden met de zogenoemde schoontijd tijdens het broedseizoen. Na een afwijking van het Agentschap voor Natuur en Bos konden de werken op 15 juni definitief herstarten.
Tegen droogte
Het speelbos maakt deel uit van de Lokale Gebiedsdeal Droogte voor de Leievallei, tussen Wervik en Deinze. Dat Vlaamse subsidieproject moet helpen in de strijd tegen waterschaarste.
De uitvoeringstermijn van het project is verlengd tot eind 2030, waardoor de subsidie behouden blijft.
Eind oktober
“Met dit speelbos krijgt Sint-Baafs-Vijve een plek waar kinderen veilig kunnen ravotten, klimmen en de natuur ontdekken, en waar mountainbikers een gloednieuw parcours krijgen”, zegt schepen van Jeugd en Vrije Tijd Jonas Haerinck.
“De bodemvondst en de natte periodes hebben ons niet doen stilzitten, maar wel zorgvuldig laten werken. De veiligheid van onze kinderen en mountainbikers stond voorop bij elke stap.”
Als de weersomstandigheden meezitten, moeten de werken tegen eind oktober 2026 volledig afgerond zijn.