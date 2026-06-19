De aanleg van het speelbos liep vertraging op. Voor de werken aan de site bleek uit bodemonderzoek dat er historische verontreiniging aanwezig was. Die is het gevolg van vroegere baggerwerken aan de Leie.

Om de veiligheid te garanderen, komt er in de speelzones een leeflaag van 30 centimeter propere grond, met daaronder een geotextieldoek.