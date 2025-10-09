Vandaag bestaat de esplanade grotendeels uit verharding, maar dat verandert binnenkort grondig. Zo’n helft van het plein verdwijnt en maakt plaats voor een groene helling richting de stadionvijvers. Er komen bomen, groenzones, speelelementen voor kinderen, een nieuwe brug tussen de esplanade en De Treffer, en bergruimtes. Ook de zone voor residentie Regenboog en de asfaltweg rond de vijvers krijgen een nieuwe verharding.



De werken starten op 20 oktober 2025 en duren ongeveer 180 werkdagen, tot eind augustus 2026. De werf is opgedeeld in vier fases, met eerst voorbereidende werken en afbraak, gevolgd door de bouw van nieuwe bergruimtes en uiteindelijk de aanleg van de helling.