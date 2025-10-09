© Stad Waregem
In Waregem starten op maandag 20 oktober de werken voor de heraanleg van de esplanade tussen residentie Regenboog en de stadionvijvers in het Regenboogpark. Tegen augustus 2026 moet de zone veranderen in een groene helling met wandelpad, die het stadscentrum en Het Pand met elkaar verbindt.
De stad Waregem zet een volgende stap in de vernieuwing van het centrum. Na de aanleg van de Zuiderpromenade (2017) en de renovatie van winkelcentrum Het Pand (2022) vormt de heraanleg van de esplanade het sluitstuk van dit stadsvernieuwingsproject.
Helft van plein wordt groen
Vandaag bestaat de esplanade grotendeels uit verharding, maar dat verandert binnenkort grondig. Zo’n helft van het plein verdwijnt en maakt plaats voor een groene helling richting de stadionvijvers. Er komen bomen, groenzones, speelelementen voor kinderen, een nieuwe brug tussen de esplanade en De Treffer, en bergruimtes. Ook de zone voor residentie Regenboog en de asfaltweg rond de vijvers krijgen een nieuwe verharding.
De werken starten op 20 oktober 2025 en duren ongeveer 180 werkdagen, tot eind augustus 2026. De werf is opgedeeld in vier fases, met eerst voorbereidende werken en afbraak, gevolgd door de bouw van nieuwe bergruimtes en uiteindelijk de aanleg van de helling.
3,1 miljoen euro voor project
Tijdens de werken wordt de zone tussen CC De Schakel en sporthal De Treffer volledig afgesloten. Voetgangers en fietsers kunnen omrijden via de Zuiderpromenade of langs het zwembad en de Meersstraat. Het populaire speelplein in het Regenboogpark gaat tijdelijk dicht.
Het project kost in totaal 3,1 miljoen euro, waarvan 500.000 euro steun komt van VLAIO in het kader van ‘Vlaamse Veerkracht’. De uitvoering gebeurt door Sweco Belgium (ontwerp) en TM Steenhaut – Casteleyn (aannemer).