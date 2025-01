In een eerste fase zijn er werken tussen de Ezelpoort en de Sledestraat. Het wegdek is in slechte staat en krijgt een opfrisbeurt. De fundering wordt overal gelijk gelegd waarna de bestaande mozaïekkeien teruggeplaatst worden. Halfweg maart moeten de werken klaar zijn. Begin volgend jaar is dan het stuk Ezelstraat dichter bij het centrum aan de beurt. De handelspanden blijven te voet wel bereikbaar.