Ten slotte wordt de Rijksweg (N36) ter hoogte van de brug in beide richtingen volledig afgesloten, van woensdagavond 11 december om 19.00 uur tot vrijdag 13 december om 5.00 uur.

Het verkeer dat van Izegem naar Roeselare of Kortrijk gaat, rijdt via het op- en afrittencomplex Roeselare-Izegem (nr. 7). Verkeer vanuit Roeselare naar Izegem en Brugge moet doorrijden tot aan het knooppunt met de A19 in Moorsele. Daar kunnen bestuurders via twee lussen van het knooppunt rijden en zo via de E403 terug richting Brugge. Voor fietsers is er geen hinder. Zij kunnen in beide richtingen over de brug blijven rijden.