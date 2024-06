Bart Naeyaert, gedeputeerde Waterbeleid: “We hebben een 70-tal plaatsen waar we gecontroleerde overstromingsgebieden maken om bewoonde kernen te beschermen tegen wateroverlast. En er zitten er nog in de pipeline. Wingene, de Collievijverbeek in Roeselare. We zijn ook in Staden aan de slag en ook in de Kortrijkse regio zijn we bezig. Er is wel nog wat werk.”