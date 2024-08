Vandaag stond de wereldtop van motorrijders aan de start van de Trial Kleigroeve in Pittem. Op het unieke parcours moeten de piloten alles uit de kast halen in een adembenemend spektakel. Vanmiddag werd ook het Belgisch kampioenschap gereden. Maar wellicht stopt de Trial Kleigroeve definitief, want het wordt steeds moeilijker om uit de kosten te komen en er staat geen nieuwe generatie klaar om de fakkel over te nemen.