Wereld­re­cord­po­ging trac­tor­ket­ting in Meu­le­be­ke ver­bro­ken, al moet dat nog offi­ci­eel beves­tigd worden

Ronkende motoren en blije gezichten op de Dag van de Landbouw in Meulebeke. De plaatselijke KLJ viert dit jaar haar 100ste verjaardag en deed dat met een ambitieuze poging: het wereldrecord langste tractorketting verbreken en hoewel er af en toe een gat viel in de ketting is dat in principe ook gelukt. 

Om dat record te halen moesten 1.232 tractoren in een lus van 3,3 kilometer achter elkaar rijden, met telkens minder dan vijf meter afstand. “We rijden aan zo’n 2,5 kilometer per uur. Het is belangrijk dat de ketting mooi aansluit”, zegt Michiel Bossuyt van KLJ Meulebeke. In totaal reden meer dan 1300 tractoren mee in de ketting. 

De belangstelling was groot: honderden kijklustigen zakten af naar het veld. Het is al de derde poging van de KLJ. In 2000 waren er te weinig tractoren, en tien jaar geleden gooide een stortbui roet in het eten. Dit keer zat het weer mee. Zo gaat het wereldrecord na vijftien jaar eindelijk van Canada naar Meulebeke, moet het Guiness Book of Records het nog officieel bekrachtigen.

Lorenzo Dejonghe

Lorenzo Dejonghe
Gianni Seeuws
