Op het kaartje kleuren de drukste stukken rood en oranje. Daar passeren gemiddeld tussen de 35 en 71.000 voertuigen per dag. Ondanks deze drukte blijft file in West-Vlaanderen vrij beperkt, zeker als je dit vergelijkt met de rest van Vlaanderen. Wel ziet het Vlaams Verkeerscentrum meer filevorming op de E403 in de buurt van Brugge en ook tijdens zonnige weekends naar de kust zijn er korte verkeerspieken op de E40.