Het KMI voorspelt voor maandagochtend sneeuwbuien die vanuit West- en Oost-Vlaanderen richting het zuidoosten trekken. Afhankelijk van wanneer die buien precies vallen, kan dit zorgen voor een mogelijk gevaarlijk gladde ochtendspits. De wegdektemperaturen zitten momenteel overal in Vlaanderen onder het vriespunt, wat ook zondagavond en tijdens de nacht op maandag voor ijsplekken kan zorgen. Er ligt immers veel sneeuw en smeltwater op wegen en fietspaden.

De strooidiensten zijn de laatste twaalf nachten actief geweest in heel Vlaanderen. Ondanks het strooizout, kan het toch glad worden, vooral tijdens en kort na een sneeuwbui. AWV roept daarom op om rustig te rijden en voldoende afstand te houden.

