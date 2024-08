In Deerlijk is een stuk van het rijdek omhoog gekomen ter hoogte van het kruispunt van de Pontstraat met de N36. Er waren eerder al herstellingen op die plaats. Een ploeg van het agentschap Wegen en Verkeer is bezig om het beton te breken, om daarna de rijweg te herstellen met asfalt. Door het incident is de N36 richting Harelbeke, tussen de Vichtesteenweg en de Pontstraat sinds gisteren tijdelijk afgesloten. Ze hopen om tegen woensdagavond al 1 rijvak open te stellen.