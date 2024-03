De meeste landbouwers die zich aanmeldden hadden het moeilijk met de onzekere toekomst die boven de sector en hun bedrijf hangt. Ook problemen om de schulden of leningen af te betalen en de gevolgen voor het mentaal welzijn waren vaak gemelde klachten. "De nood aan psychosociale zorg is hoog," zegt Boeren op een Kruispunt.

"Het aantal sessies bij onze psychosociale experten verviervoudigde in 3 jaar tijd. Het is maar een deel van de sessies bij psychosociale experten: als de adviesvrager voldoende financiële middelen heeft, dan vragen we om na enkele keren de resterende sessies zelf te betalen. Die komen niet meer voor in de statistieken.