Week van de friet: Jamie is pas 21 en heeft al een eigen frituur

Jamie studeerde psychologie en was ook van plan om een job te zoeken in die sector. Maar het draaide anders uit. Nu bakt ze frietjes. En ze doet dat met volle goesting. Jamie Decroix:"Ik was al aan het solliciteren in de sector. En dan opeens kwam dit hier op mijn weg en ben ik er voor gegaan. Ik heb zes jaar als student in de frituur gewerkt. Ik stond daar vaak alleen. Als de bazen op reis waren, was ik verantwoordelijk. Zo heb ik die liefde voor frietjes bakken gevonden."