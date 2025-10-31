Vrijdag is bij heel wat Belgen frietjesdag. Ook bij Frituur ’t Vichtenaarke zijn frietjes een echte familietraditie. "De frituur bestaat nu al vijftig jaar, al was het in het begin op Tiegemberg als een frietkar. Nu hebben wij de frituur overgenomen van mijn grootouders", vertelt Bastien Loosveld van Frituur 't Vichtenaarke.

Al was dat niet het oorspronkelijke plan. Bastien werkte als marketeer, zijn vriendin Elise was juf. Beiden hebben ze hun droomjob opgegeven om friturist te worden. "Ik heb er nog altijd geen spijt van", klinkt het.

