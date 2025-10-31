Week van de friet: Bastien en Elise zegden droomjob op om frituur van grootouders over te nemen
Vier op de vijf Vlamingen gaan wekelijks naar hun vaste frituur. Dat blijkt bij de start van 'Week van de Friet'. In Frituur 't Vichtenaarke in Anzegem zit de liefde voor de friet zelfs in de genen: oma Astrid (92) startte 50 jaar geleden met frietjes bakken. Vandaag runnen kleinzoon Bastien en z’n vriendin Elise de zaak.
Vrijdag is bij heel wat Belgen frietjesdag. Ook bij Frituur ’t Vichtenaarke zijn frietjes een echte familietraditie. "De frituur bestaat nu al vijftig jaar, al was het in het begin op Tiegemberg als een frietkar. Nu hebben wij de frituur overgenomen van mijn grootouders", vertelt Bastien Loosveld van Frituur 't Vichtenaarke.
Al was dat niet het oorspronkelijke plan. Bastien werkte als marketeer, zijn vriendin Elise was juf. Beiden hebben ze hun droomjob opgegeven om friturist te worden. "Ik heb er nog altijd geen spijt van", klinkt het.