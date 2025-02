Een boer die aan Poolse arbeiders in het plat West-Vlaams uitlegt wat ze moeten doen als ze een obus vinden. Je kan het herbekijken op het dialectloket van de UGent. Daar hebben ze nu ook ruim 300 interviews in het dialect, opgenomen in de jaren 60 en 70 ondertiteld. Melissa Farasyn, postdoctoraal onderzoeker UGent: “We hebben 81 studenten gehad die getranscribeerd hebben. Daar zitten duizenden uren werk in. 51 vrijwilligers hadden we ook. Het is echt een werk van verschillende generaties en van heel veel mensen om tot zo iets te komen.”

“Een heel typisch kenmerk voor kustdialecten is dat gebruikers hun onderwerp en hun werkwoord omwisselen. Ze zeggen niet 'zondag ga ik naar de beenhouwerij' maar' zondag, ik ga naar de beenhouwerij' in veel streken in West-Vlaanderen. Dat is iets wat we zeker willen behouden in ons corpus. Dus dat mag zeker niet verloren gaan als we transcriberen, ondertitels maken dus."