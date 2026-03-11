De stad Oostende kampt met een stijgende vraag naar zorgpersoneel in zowel ziekenhuizen als woonzorgcentra. “Enerzijds zien we een groot potentieel aan studenten met diverse achtergronden die graag in Oostende studeren. Anderzijds vergrijst Oostende sneller dan andere regio’s in West-Vlaanderen, waardoor extra zorgprofessionals noodzakelijk zijn”, zegt Teetaert.

De campus trekt een gevarieerd publiek aan. Heel wat studenten kiezen bewust voor een carrièreswitch naar de zorgsector. Stijn Lamote werkte bijvoorbeeld acht jaar bij Defensie. “Daar heb ik de smaak te pakken gekregen om mensen te helpen. Na een EHBO-opleiding kon ik via het overheidsproject ‘Kies voor de Zorg’ starten met de opleiding verpleegkunde.”

In juni studeert de eerste lichting studenten op de nieuwe campus af. Zij kunnen meteen aan de slag in ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg.