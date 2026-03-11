“We leiden verpleegkundigen op waar de nood het hoogst is”: nieuwe zorgcampus ZoWe opent de deuren in Oostende
De nieuwe zorgcampus van ZoWe in Oostende is officieel geopend. In het ACW-gebouw werden twee verdiepingen omgevormd tot moderne les- en praktijklokalen waar voortaan zo’n 120 studenten de opleiding graduaat basisverpleegkunde volgen. Met de nieuwe infrastructuur wil de school inspelen op de groeiende zorgnoden in de regio.
“Met deze moderne infrastructuur kunnen we realistische zorgsituaties simuleren en kwaliteitsvol onderwijs aanbieden”, zegt Eva Teetaert, directeur verpleegkunde bij ZoWe. Volgens haar is het belangrijk dat studenten de opleiding in Oostende kunnen volgen omdat de nood aan verpleegkundigen groot is.
Stijgende vergrijzing
De stad Oostende kampt met een stijgende vraag naar zorgpersoneel in zowel ziekenhuizen als woonzorgcentra. “Enerzijds zien we een groot potentieel aan studenten met diverse achtergronden die graag in Oostende studeren. Anderzijds vergrijst Oostende sneller dan andere regio’s in West-Vlaanderen, waardoor extra zorgprofessionals noodzakelijk zijn”, zegt Teetaert.
De campus trekt een gevarieerd publiek aan. Heel wat studenten kiezen bewust voor een carrièreswitch naar de zorgsector. Stijn Lamote werkte bijvoorbeeld acht jaar bij Defensie. “Daar heb ik de smaak te pakken gekregen om mensen te helpen. Na een EHBO-opleiding kon ik via het overheidsproject ‘Kies voor de Zorg’ starten met de opleiding verpleegkunde.”
In juni studeert de eerste lichting studenten op de nieuwe campus af. Zij kunnen meteen aan de slag in ziekenhuizen, woonzorgcentra en de thuiszorg.