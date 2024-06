De beide lijsttrekkers laten zich in het programma ook uit over hun verwachten voor komend weekend. "We gaan een zwarte zondag tegemoet," zegt Jean-Marie Dedecker daarin. "Hij verwacht dat de cijfers, ook van N-VA - voor de federale verkiezingen zullen tegenvallen, uitgerekend voor de lijst die hij zelf trekt. N-VA was de voorbije twee verkiezingen de grootste in West-Vlaanderen voor de Kamer.

Federaal lijsttrekker Vincent Van Quickenborne ziet verkiezingszondag positief tegemoet. Zijn partij heeft het in de peilingen dan wel moeilijk, toch blijft Van Quickenborne rekenen op "dubbele cijfers."