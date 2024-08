Buurtbewoner Sven Vandenabeele maakt zich al langer druk in het vele verkeer door zijn straat, die bij spitsmomenten een sluipweg geworden is. Maar sinds het begin van de werken op de E17 loopt het de spuigaten uit. "Het is eerder een verkeersinfarct geworden," zucht hij. "Hier moet echt zo snel mogelijk worden ingegrepen of ongelukken zijn niet meer te voorkomen. Vooral tijdens de spits 's morgens en 's avonds is er geen doorkomen meer aan." Sven maakte zelf foto's om aan de politie van de zone Vlas te bewijzen dat zijn straat dichtslibt.