Gistel

Water­lo­pen in Snaas­ker­ke ver­kleu­ren, maar vor­men geen gevaar voor de gezondheid

Waterlopen in Snaaskerke kleuren roodroze

In Snaaskerke (Gistel) is er in de waterlopen een kleurstof terechtgekomen, wat voor een opvallende verkleuring van het water zorgt. Online kwam er al snel reactie van de inwoners, maar volgens de stad is er geen gevaar voor de gezondheid. 

"Het gaat volgens de eerste vaststellingen om een stof die niet schadelijk is, maar wel een duidelijke kleurafwijking veroorzaakt", laat de stad Gistel op hun Facebookpagina weten. "Die kan nog enige tijd zichtbaar blijven. De verkleuring kan verschillen naargelang de stroming en weersomstandigheden, maar vormt geen risico voor de volksgezondheid of de omgeving."

De milieu-inspectie was al snel op de hoogte en kwam woensdag langs. "Er was een lek in een container bij een bedrijf in de buurt, waardoor kleurstof in de waterlopen is terechtgekomen", klonk het bij burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester). "Het lek is ondertussen opgelost, dus er vloeit niets meer weg. Nu is het gewoon afwachten, want de kleurstof moet bezinken in het water. Wanneer dat precies helemaal verdwenen zal zijn, is niet duidelijk. Het kan wel nog even duren. Maar het is niet schadelijk voor de gezondheid."

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

