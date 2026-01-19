"Het gaat volgens de eerste vaststellingen om een stof die niet schadelijk is, maar wel een duidelijke kleurafwijking veroorzaakt", laat de stad Gistel op hun Facebookpagina weten. "Die kan nog enige tijd zichtbaar blijven. De verkleuring kan verschillen naargelang de stroming en weersomstandigheden, maar vormt geen risico voor de volksgezondheid of de omgeving."

De milieu-inspectie was al snel op de hoogte en kwam woensdag langs. "Er was een lek in een container bij een bedrijf in de buurt, waardoor kleurstof in de waterlopen is terechtgekomen", klonk het bij burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester). "Het lek is ondertussen opgelost, dus er vloeit niets meer weg. Nu is het gewoon afwachten, want de kleurstof moet bezinken in het water. Wanneer dat precies helemaal verdwenen zal zijn, is niet duidelijk. Het kan wel nog even duren. Maar het is niet schadelijk voor de gezondheid."