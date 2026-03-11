Ware­gems ere-bur­ge­mees­ter Yolan­de Dhondt overleden

De stad Waregem is in rouw na het overlijden van Yolande Dhondt. Zij was van 2001 tot 2006 de eerste vrouwelijke burgemeester van de stad. Dhondt was al sinds 1982 actief in de politiek, een tijdlang ook als schepen.

Yolande Dhondt is er 90 geworden. Ze was afkomstig uit deelgemeente Sint-Eloois-Vijve. Toen ze in 2001 als eerste vrouw burgemeester werd, was dat nog minder een evidentie. Ze toonde zich een milde maar toch standvastige burgermoeder en was trots op haar sjerp. In 2007 gaf ze die door aan Kurt Vanryckeghem, ze was er toen 70. Yolande Dhondt is maandagnamiddag overleden.

Bart Coopman

