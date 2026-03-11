Yolande Dhondt is er 90 geworden. Ze was afkomstig uit deelgemeente Sint-Eloois-Vijve. Toen ze in 2001 als eerste vrouw burgemeester werd, was dat nog minder een evidentie. Ze toonde zich een milde maar toch standvastige burgermoeder en was trots op haar sjerp. In 2007 gaf ze die door aan Kurt Vanryckeghem, ze was er toen 70. Yolande Dhondt is maandagnamiddag overleden.