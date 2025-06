“21 juni is ideaal, vlak voor het verlof. Deze dag is echt voor de Waregemnaars,” zegt burgemeester Kristof Chanterie. Bezoekers genieten van acrobatie, straatanimatie en zomerse gezelligheid.

De feestelijkheden brengen Waregem tot leven met straatoptredens, muziek en zomerse sfeer. Bezoekers genieten van het bruisende karakter van de stad. Voor velen is het meer dan feest alleen. “Waregem is mijn thuisstad,” zegt Leen Vander Cruyssen. “Vandaag brengt mensen samen.” Ook Kenth Vandenheede ziet een bruisende stad: “Er is voor jong en oud iets te beleven.”

Naast het feest lanceert de stad ook een zomerzoektocht in het kader van het jubileumjaar. Eén verandering op het programma: de elegante paardenstoet die gepland stond voor zondag werd deze week geannuleerd.