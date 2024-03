Waregem en het Rwandese district Gatsibo hebben al sinds 1987 een band. En die samenwerking loopt nog zeker vijf jaar verder. Na projecten rond burgerzaken, waterzuivering en technisch onderwijs ligt de focus nu op gezondheidszorg.

In samenwerking met het ziekenhuis van Waregem zullen ze training en opleiding bieden aan het ziekenhuispersoneel van Kiziguro, een ziekenhuis in Gatsibo. Die opleidingen zullen vooral gericht zijn op gynaecologie en verloskunde, en dan vooral op het medisch materiaal en de apparatuur die ze daarbij gebruiken. Studedenten van hogeschool Vives zullen ook in Gatsibo stage kunnen lopen.