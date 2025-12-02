De bestuursploeg in Waregem is heel ambitieus met een waslijst aan investeringen. Blikvanger is een nieuwe competitiesporthal. Die komt naast Waregem Expo, dicht bij de parking. Eerst was een andere locatie aangekondigd: op de hoek van de Verbindingsweg en de Expresweg, op de hondenweide. De nieuwe hal is een investering van 7 miljoen euro. Broodnodig, want sportcentrum De Treffer zit elke dag vol.

"We hebben heel wat ploegen die heel wat jeugd hebben. Die goed draaien, met een goed werkende jeugdwerking met veel ambities," zegt burgemeester Kristof Chanterie. "Het is nodig dat er een nieuwe competitiesporthal komt en die voorzien we dus hier heel dichtbij in het centrum."