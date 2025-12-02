Waregem plant record aan investeringen: nieuwe school is blikvanger, nieuwe sporthal krijgt toch andere locatie
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Waregem plant een record aan investeringen in deze legislatuur, blijkt uit het meerjarenplan: 108 miljoen euro. Blikvangers zijn de nieuwe sporthal -op een andere plaats dan eerst aangekondigd- en een nieuwe school. De belastingsdruk blijft gemiddeld gelijk, zegt de stad. De milieubelasting verdwijnt voor iedereen maar sommige inwoners moeten wel meer onroerende voorheffing betalen via de opcentiemen.
De bestuursploeg in Waregem is heel ambitieus met een waslijst aan investeringen. Blikvanger is een nieuwe competitiesporthal. Die komt naast Waregem Expo, dicht bij de parking. Eerst was een andere locatie aangekondigd: op de hoek van de Verbindingsweg en de Expresweg, op de hondenweide. De nieuwe hal is een investering van 7 miljoen euro. Broodnodig, want sportcentrum De Treffer zit elke dag vol.
"We hebben heel wat ploegen die heel wat jeugd hebben. Die goed draaien, met een goed werkende jeugdwerking met veel ambities," zegt burgemeester Kristof Chanterie. "Het is nodig dat er een nieuwe competitiesporthal komt en die voorzien we dus hier heel dichtbij in het centrum."
Nieuwe basisschool
Waregem investeert ook in de nieuwe stedelijke basisschool Guido Gezelle. Geen renovatie maar een volledig nieuw gebouw. Voor zo’n 11 miljoen euro. "Die komt juist naast de school op de parking," zegt schepen van Financiën Rik Soens. "We zullen die eerst bouwen. En daarna zullen we de Guido Gezelleschool afbreken om daar een nieuw park aan te leggen voor Waregem Centrum."
Koken kost geld en Waregem benadrukt dat er geen verhoging komt van de belastingen maar wel een verschuiving. De milieubelasting verdwijnt maar inwoners met een KI boven 750 euro zullen wel meer onroerende voorheffing betalen via de opcentiemen.
Burgemeester Kristof Chanterie: "Het is ook maar een beperkte stijging van 9 procent wat betreft die opcentiemen. Het zal ongeveer één derde van onze bevolking zijn waarop het wordt toegepast. Ik denk dat dit meevalt en uiteindelijk gaat het om de hogere inkomens. De sterke schouders die dat zullen dragen."
Projecten later in de legislatuur
De historische hoeve Goed Te Beaulieu in Beveren-Leie wordt verbouwd tot een verblijf voor mensen met zorgnood en een horecazaak. Er komt ook verlichting voor de drafpiste op de Hippodroom. En tenslotte staan ook de heraanleg van de Markt en de Stormestraat op de planning maar dat is nog niet voor meteen.