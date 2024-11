Oppositiepartij Team Waregem peilde eerder in de gemeenteraad al naar de plannen. De partij is blij dat het dossier op de rails staat, maar heeft wel bedenkingen, zegt raadslid Maxim Laporte: "Onze sportclubs snakken naar extra infrastructuur en kunnen deze nieuwe hal goed gebruiken. Maar deze beslissing lijkt opnieuw genomen zonder inspraak van de gemeenteraad, buurtbewoners of sportclubs zelf.

"Er is bovendien gewacht tot na de verkiezingen om hier over te communiceren: dat versterkt onze indruk dat het dossier is uitgesteld om politieke redenen. Team Waregem heeft ook vragen bij de mobiliteit en de parkeerdruk, omdat er geen extra parking bijkomt."