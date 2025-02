De tocht van 1,5 km door het centrum van Waregem en Park Casier dompelt je onder in een magische sfeer via verbluffende kunstinstallaties en lichtprojecties. Eén man maakt alvast indruk. "De man met de gitaar. Het is zo bijzonder om op water te staan en gitaar te spelen", vertelt een toeschouwster enthousiast. In het midden van de parkvijver staat een man met een gitaar. Zijn klanken stuwen het licht van de fonteinen omhoog.