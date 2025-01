Het Fort van Breendonk heeft in 2024 113.182 bezoekers weten te bekoren voor een geschiedenisles over een van de zwartste bladzijden uit de geschiedenis van de wereld en Europa. Het Koninklijk Legermuseum en de Commandobunker blijven niet ver achter, met een stijging van 2,56 procent (103.843 bezoekers) in Brussel en 9,88 procent (15.475 bezoekers) in Kemmel (Heuvelland). De Dodengang in Diksmuide trok 49.349 bezoekers aan, een lichte daling in vergelijking met 2023.

"Deze indrukwekkende cijfers bevestigen het belang van het doorgeven van de herinnering en de geschiedenis aan de jongere generaties", aldus het War Heritage Institute. "Voor het instituut overtreffen we bovendien de verwachtingen die opgenomen werden in het strategisch plan enkele jaren geleden."