Met dit project zet Roeselare verder in op een aantrekkelijk kernwinkelgebied. Bezoekers ervaren de stad vaak voor het eerst via een van de centrumparkings. Daarom ziet de Stad die parkings niet alleen als functionele ruimtes, maar ook als belangrijke toegangspoorten tot het winkelcentrum. Ze zet er bewust in op comfort, veiligheid, duidelijkheid en beleving.

Eerder werden ook de Wallenparking zelf, parking De Munt en de Stationsparking aangepakt met steun van Vlaio binnen het project ‘Duurzame bereikbaarheid van de kern’. De drie centrumparkings kregen een make-over met meer comfort, meer licht en meer beleving voor iedereen die in Roeselare komt winkelen.

Beter bestand tegen hitte en regen

Burgemeester Kris Declercq: “Wie in Roeselare komt winkelen, begint zijn bezoek vaak op een van onze centrumparkings. Daarom investeren we niet alleen in comfortabele en veilige parkeerplaatsen, maar ook in de omgeving errond. Met deze vergroening maken we van het pleintje aan de Wallenparking een aantrekkelijke toegangspoort tot het winkelgebied en versterken we de beleving vanaf het eerste moment. “

Schepen Michèle Hostekint: “Door te ontharden en meer groen aan te leggen, maken we onze stad bovendien beter bestand tegen hitte en regen. Zo zorgen we voor een aangenamere plek, voor iedereen, vandaag én in de toekomst.”