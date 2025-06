Wij engageren ons om in een vluchteling of migrant allereerst een (mede)mens te zien.

VERKLARING VAN LANGEMARK 2.0

In België, in Europa, wereldwijd liggen vluchtelingen en migranten (letterlijk en figuurlijk) onder vuur. Ze zijn 'een stroom die moet ingedamd worden', 'criminelen die moeten uitgewezen worden', mensen die ontmenselijkt worden.

Naar aanleiding van Wereldvluchtelingendag, lanceert Wakker voor Vrede de 'Verklaring van Langemark 2.0'. Samen met tal van geëngageerde Vlamingen doet het vredesnetwerk beroep op de medemenselijkheid van politici en gezagsdragers, van betrokken actoren en van alle medeburgers.

Op Wereldvluchtelingendag, internationale dag door de VN uitgeroepen om vluchtelingen over de hele wereld te eren, vieren wij de kracht en de moed van mensen die gedwongen zijn hun thuisland te ontvluchten om te ontsnappen aan conflicten of vervolging. Wij roepen op om met velen een 'coalitie van welwillenden' te vormen die vluchtelingen genereus en warm in onze samenleving verwelkomen en ontvangen.

Wij vragen politici om niet de angst in onze samenleving te voeden, maar het vertrouwen; om geen muren op te trekken rond onze rijkdom; om de vreemde nieuwkomer niet te stigmatiseren als bron van welvaartsverlies of onveiligheid. Wij dagen beleidsmakers uit om te investeren in initiatieven van gastvrijheid, integratie en verbinding. Wij vragen meer inspanningen om de oorzaken van gedwongen migratie in de landen van herkomst weg te werken.

Wij laken het gemak waarmee Europa zijn waarden verloochent door o.m. deals te sluiten met dubieuze regimes en vluchtelingen met geweld buiten te houden. Wij vinden het beschamend dat Europa zijn verantwoordelijkheid afwentelt op landen die nochtans minder draagkracht hebben. Wij willen een Europees migratiebeleid dat ondubbelzinnig vertrekt vanuit de universele mensenrechten. Wij roepen op tot een brede beweging van groepen en mensen die Europa in woord en daad vrijwaren als een gastvrij en solidair continent.

Wij moedigen media, journalisten, opiniemakers, ngo's, opvoeders, leerkrachten, kunstenaars, verenigingen... aan om blijvend inspanningen te leveren om mensen te verbinden. Wij pleiten ervoor positieve verhalen de aandacht te geven die ze verdienen, zonder daarbij blind te zijn voor de problemen, die dienen benoemd en aangepakt te worden.

Wij engageren ons om in een vluchteling of migrant allereerst een (mede)mens te zien. Wij zijn immers allen gelijkwaardig, hoezeer we ook van elkaar verschillen. Samen bouwen we aan een breed draagvlak voor dialoog, ontmoeting en diversiteit. Wij nodigen al onze medeburgers uit om vluchtelingen en migranten te verwelkomen met concrete daden van solidariteit. Samen met alle nieuwkomers maken wij werk van een vredevolle samenleving - in onze straat, ons dorp, onze stad, ons land, Europa, de wereld.

Langemark, 20 juni 2025