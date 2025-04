De meeste mensen hier hebben haar goed gekend. Anja was vrijwilliger bij de sociale kruidenier ‘Antenne’ in de Torhoutsesteenweg. Ook gemeenteraadslid Michael Vanhee, die in de buurt woont, was aanwezig op de wake om zijn steun te betuigen: "Iedereen was er emotioneel van dat in zo’n sterke solidaire wijk, wat we zijn, zoiets gebeurt. Het is verschrikkelijk."