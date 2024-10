In de Zwartestraat in Woesten, deelgemeente van Vleteren, is een wagen rond halfdrie over zijn kop gegaan en in de berm beland. De inzittenden hadden zichzelf al uit het voertuig kunnen bevrijden toen brandweer Westhoek ter plaatse kwam. De brandweer heeft enkel bijstand moeten verlenen bij het takelen van het voertuig dat ernstige schade opliep.