Op de A19 in Wevelgem is vanmiddag een wagen in de middenberm beland. De bestuurder bleef ongedeerd, maar het ongeval zorgde tijdens de avondspits voor stevige verkeershinder richting Kortrijk.
Het ongeval gebeurde rond 16 uur op de A19 richting Kortrijk, ter hoogte van Wevelgem. Een oudere bestuurder verloor om een nog onbekende reden de controle over het stuur, waarna zijn wagen in de middenberm terechtkwam en zwaar beschadigd tot stilstand kwam.
De bestuurder raakte daarbij niet gewond.
Moeilijke takelwerken
Door de moeilijke positie van het voertuig verliep de takelinterventie moeizaam, wat tijdens de avondspits voor file zorgde, vooral voor verkeer vanuit Wervik richting Kortrijk.
Rond 17 uur was de snelweg opnieuw vrijgemaakt en kon het verkeer weer normaal doorrijden.